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«Никого не оставят»: Володин рассказал о работе государства в период санкций

Евгений Белоусов

Общество
«Никого не оставят»: Володин рассказал о работе государства в период санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Несмотря на наложенные на Россию санкции, повторения 90-х годов не будет. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена, — рассказал он.

По словам Володина, на сегодняшний день каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны. Спикер призвал граждан относиться друг к другу внимательнее и помогать нуждающимся.

— Что касается вызовов, объединившись, преодолеем любые. Паника и напряжение в обществе — то, чего ждет Вашингтон и НАТО, развязав против нас беспрецедентную экономическую войну, — подчеркнул Володин.

Он также особо отметил, что сейчас бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.

— Депутаты поддерживают работу министерства промышленности и торговли по снижению цены на металл, — написал он у себя в Telegram.

На полках российских магазинов можно найти испанские лимоны и апельсины, рыбу с Фарерских островов и кофе из Юго-Восточной Азии. При этом из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких Россия сможет компенсировать.

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