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Выход из холодного плена: метеоролог рассказала, когда в Москву придет весна

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Выход из холодного плена: метеоролог рассказала, когда в Москву придет весна
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аномальные холода в столичном регионе, вызванные ультраполярным вторжением, подошли к концу. На предстоящей неделе столбики термометров будут повышаться, и средняя температура достигнет показателей, которые соответствуют климатической весне. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, апогей похолодания пришелся на четверг, когда столбики опустились до минимальных 14 градусов с отрицательным знаком. Теперь же ситуация изменится:

— Наконец-то в столичный регион благодаря атмосферному фронту начнут поступать теплые воздушные массы. И если в понедельник показатели лишь незначительно превысят нулевую отметку, то к концу недели мы приблизимся к среднесуточным показателям плюс 3–7 градусов.

Собеседница «ВМ» отметила, что на протяжении всей недели в Москве будет повышенное атмосферное давление:

— В ночь на 14 марта в городе ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега, сильный туман. Воздух ночью прогреется до плюс 2 градусов. Утро понедельника тоже окажется снежным, столбики термометра достигнут трех градусов с отметкой «плюс».

Во вторник, 15 марта, в Москве ожидается ясная погода. В ночное время суток похолодает до минус 3 — нуля градусов. Днем снова потеплеет до плюс 1 градуса, ветер северо-восточный, умеренный. По словам синоптика, в среду произойдет переломный момент в столичной погоде из-за поступления порции холодного воздуха с севера:

— 16 марта резко похолодает, дневные и ночные показатели не превысят минус 4 градусов, ветер будет дуть северо-восточный, умеренный. В четверг падение температурных значений продолжится и достигнет 5–8 градусов с отрицательными значениями, а днем минус 3 — нуль градусов, ветер северо-восточный, умеренный.

В последний рабочий день будущей недели холодный циклон начнет покидать город и средние температурные показатели вновь станут соответствовать климатическим нормам первого весеннего месяца:

— 18 и 19 марта днем и ночью Москву ждет минус 1 — плюс 1 градус, ожидается высокое атмосферное давление, переменная облачность без осадков.

Именно в выходные, по словам Поздняковой, столица начнет выбираться из очередного холодного плена:

— Пока март нас не балует теплом, но после двадцатых чисел теплые воздушные массы постепенно начнут поступать в столицу с южных регионов, и мы ощутим наступление метеорологической весны.

Среднесуточные температуры в это время с отрицательных показателей перейдут к положительным — 5–7 градусов с отметкой «плюс», и москвичи ощутят настоящую весну, заключила специалист.

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