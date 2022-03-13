Астролог назвала лучшие даты для свадьбы летом 2022 года

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Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала, на какие летние даты текущего года стоит планировать свадьбу, чтобы брак стал счастливым и крепким.

Она отметила, что до 23 июня ответственная за любовь планета Венера будет двигаться через созвездие Тельца.

— Браки, заключенные на этом транзите, дадут семьям в последствии богатство, любовь, удовольствие и максимальное благосостояние, — объяснила эксперт по звездам.

Тем не менее Булгакова назвала наиболее благоприятную для церемонии дату — 4 июня. Это объясняется тем, что накануне Меркурий закончит ретроградное движение, а уже 5 июня ретроградным станет Сатурн. Также удачными, по мнению астролога, могут стать следующие даты: 6 и 7 июня, первая половина дня 8 июня, 9, 10, 19 и 20 июня.

Эксперт обратила внимание, что заключенные в период движения Венеры в созвездии Рака союзы окажутся душевными и теплыми, наполненными любовью и заботой супругов друг о друге.

По ее мнению, лучшей датой во втором месяце лета станет 21-е число, но также можно обратить внимание на 20, 22, 26 и 27 июля.

Август не может похвастаться обилием благоприятных для свадьбы дат. Астролог отметила, что в этом месяце для заключения брака подойдут лишь 3 августа, вторая половина дня 4, 7 и 8 августа, пишет Пятый канал.

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