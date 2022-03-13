Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, какие птицы вернутся весной в город

Евгений Белоусов

Город
Москвичам рассказали, какие птицы вернутся весной в город
Фото: www.pixabay.com

Около 160 видов птиц вернутся в Москву весной. Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали примерные даты возвращения некоторых из них.

Так например, в марте в Москву прилетают грачи, обыкновенные скворцы, белые трясогузки, зяблики и чибисы. Во втором месяце весны в городе уже можно будет увидеть дроздов белобровиков, зимородков, обыкновенных горихвосток, вертишеек, желтых трясогузок и куликов-перевозчиков.

Самыми последними в столицу возвращаются перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, речная крачка, деревенская ласточка и обыкновенный соловей.

— В теплое время года — с конца апреля — птицы не нуждаются в подкормке. Более того, она может навредить некоторым видам. Привыкнув к тому, что еда регулярно появляется сама, они могут не улететь на зимовку и не пережить холода в городе, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине» заметили зимующих чечеток.

Птицы прилетают в столицу на зимовку из тундры и тайги и скоро уже отправятся назад.

Читайте также:
Природа Птицы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настала весна духовная — время покаяния

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Важно остаться людьми

Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Все мнения
О проекте