Москвичам рассказали, какие птицы вернутся весной в город

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Около 160 видов птиц вернутся в Москву весной. Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали примерные даты возвращения некоторых из них.

Так например, в марте в Москву прилетают грачи, обыкновенные скворцы, белые трясогузки, зяблики и чибисы. Во втором месяце весны в городе уже можно будет увидеть дроздов белобровиков, зимородков, обыкновенных горихвосток, вертишеек, желтых трясогузок и куликов-перевозчиков.

Самыми последними в столицу возвращаются перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, речная крачка, деревенская ласточка и обыкновенный соловей.

— В теплое время года — с конца апреля — птицы не нуждаются в подкормке. Более того, она может навредить некоторым видам. Привыкнув к тому, что еда регулярно появляется сама, они могут не улететь на зимовку и не пережить холода в городе, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине» заметили зимующих чечеток.

Птицы прилетают в столицу на зимовку из тундры и тайги и скоро уже отправятся назад.