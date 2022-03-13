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Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

Евгений Белоусов

В мире
Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
Фото: Unsplash

Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что Турция остается верна своей позиции — санкции против РФ не смогут решить проблему.

— Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтре. Это юридическое обязательство, — заявил он.

Чавушоглу также особо отметил, что в ходе телефонного разговора с президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент Владимир Путин заявил, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Таким образом, заявил глава турецкого МИД, Анкара замечает сближение по некоторым позициям между РФ и Украиной, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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