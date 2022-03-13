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Психолог рассказала, на какое время года приходится наибольшее количество разводов

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог рассказала, на какое время года приходится наибольшее количество разводов
Фото: pexels.com / cottonbro

Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, как влияют на количество разводов времена года, а также праздники.

Она отметила, что в каждой паре все индивидуально, тем не менее определенные тенденции к возможным конфликтам и скандалам наблюдаются. Так, например, осенью вместе с хандрой у людей чаще возникает желание выяснить отношения.

— Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии «Ты меня совсем не любишь». Тепла это не прибавляет, — объяснила Адрианова.

По словам психолога, аналогичная ситуация происходит и весной, когда природа расцветает и внутри человек стремится к тому же. Она пояснила, что летний и зимний периоды в этом плане гораздо спокойнее.

Кроме того, по убеждению эксперта, расставания часто происходят на фоне некоторых дат. К ним относятся предновогодние дни и 14 февраля, когда у человека появляется много ожиданий к партнеру. Вместо романтики и заботы они сталкиваются с прагматичностью избранника.

Третьей датой является, по мнению психолога, 1 апреля, когда может возникнуть обида на слишком острую шутку, пишет Пятый канал.

Ранее «Вечерняя Москва» решила узнать, как действовать парам, имеющим детей во время развода, и получила рекомендации, которые помогут разведенным родителям добиться равных прав при опеке, избегая конфликтных ситуаций.

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