Семейный киднеппинг: как себя вести родителям при разводе, чтобы не навредить ребенку

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Проблема стара как мир — родители разошлись, а детей поделить не могут. В связи с чем начинаются долгие судебные процессы, которые становятся настоящим испытанием и потрясением для всех членов семьи, особенно для ребенка. «Вечерняя Москва» решила узнать, как действовать парам, оказавшимся в подобной ситуации, и получила рекомендации, которые помогут разведенным родителям добиться равных прав при опеке, избегая конфликтных ситуаций.

История одной мамы

История молодой мамы из подмосковного Воскресенска, Ксении, которой экс-супруг запрещает видеться с собственным сыном Димой, взволновала миллионы людей по всей стране. Мать мальчика развелась с мужем практически сразу же после рождения малыша. Отец ребенка Олег забрал сына и разорвал все контакты с матерью.

Долгие месяцы девушка пытается получить помощь в различных инстанциях, однако ситуация до сих пор не сдвинулась с места.

По словам Ксении, она развелась с мужем четыре года назад. Мальчик Дима, который у них родился в совместном браке, остался с мамой. Чтобы не портить отношения и не травмировать ребенка, Ксения разрешала бывшей свекрови забирать его на выходные, после чего всегда забирала.

В середине осени 2021 года Ксения как обычно отдала свекрови сына на выходные. В то же время девушка задумалась о переезде в Краснодар. Родственники отца, узнав об этом, забрали мальчика и отказались его возвращать. С того времени мать видела сына всего несколько раз, и то — в сопровождении приставов.

— Мой последний близкий контакт с ребенком был 6 октября 2021 года, когда я отдала малыша на выходные бывшему супругу. После этого ребенка мне не вернули. Затем бывший супруг начал незаконно ограничивать его общение со мной, — рассказывает Ксения.

Позже, в декабре 2021 года, прошел суд, который определил временное место пребывания четырехлетнего Димы. Согласно постановлению суда, сын должен был проживать с отцом. Однако был назначен порядок общения с матерью, которая могла забирать мальчика каждую первую и третью субботу месяца, с ночевкой, а на каждый вторник и четверг была назначена видеосвязь. С того момента, по словам Ксении, общение еще ни разу не состоялось.

По словам адвоката Надежды Швыревой, которая занимается делом Ксении, любые попытки привлечь бывшего супруга к ответственности и вернуть ребенка маме, оказались тщетными.

— Иск мы подали 1 октября прошлого года, исчерпав все шансы мирного урегулирования проблемы. Суд состоялся предварительно 6 декабря. На нем решился вопрос о том, что Ксении отказано в определении места жительства с ней на период рассмотрения спора. Папа ребенка не просил, чтобы ему мальчика оставили. Ксюше предоставили возможность видеть ребенка, но бывший супруг заявил встречное требование об определении места жительства ребенка с ним. В иске указано, что у Ксении нет места жительства и она плохо выполняет свои родительские обязанности, — рассказывает адвокат.

По словам защитника Ксении, на данный момент нет ни одного ведомства, в которое бы они не обращались.

— Налицо ситуация, при которой папа чинит препятствие маме в общении с ребенком. Об этом есть неоднократные ответы из управления опеки и попечительства по городу Воскресенску, в которых они (органы опеки — прим. «ВМ») неоднократно просили отца предоставить возможность Ксении общаться с ребенком. Но экс-супруг отказался от их требований, заявив во время заседания, что, мол, если он был бы плохим отцом, то органы давно изъяли мальчика у него, — вспоминает адвокат.

Ксения обращалась в том числе и в городскую прокуратуру, но «отписки», которые девушка получила, шокировали и ее, и юриста.

— У нас есть шедевральный ответ из прокуратуры Воскресенска, где сказано, что мальчик проживает с отцом с учетом мнения четырехлетнего ребенка, — удивляется адвокат.

Частая проблема

Еще одна похожая история произошла в столице. В Москве отец похитил сына у своей экс-супруги прямо на глазах у прохожих. Жительница столицы Анастасия вышла из подъезда собственного дома с маленьким Сашей. В этот момент к ним подбежали трое неизвестных. Один из них оттолкнул мать мальчика, в то время как другой схватил ребенка и убежал к автомобилю.

Инцидент произошел еще в июне 2020 года. Мать малыша попыталась догнать похитителей, однако сделать ей этого не удалось.

Сразу же после случившегося женщина отправилась в полицию, сообщал телеканал 360. Ребенка нашли уже через пару часов и сразу вернули маме.

Как выяснилось позже, одним из участников похищения оказался отец ребенка — бывший муж Анастасии Евгений.

По словам Анастасии, отец не первый раз похищал мальчика. В 2018 году Евгений уже отбирал у нее сына, с которым потом не давал видеться почти год. Об этом потерпевшая рассказывала в своем Instagram, а также в интервью для YouTube-канала «Милана Тюльпанова».

Оказывается, бывшие возлюбленные не расписывались. После расставания женщина с маленьким ребенком переехала в другой город, но всегда приглашала его отца на праздники и не запрещала видеться с ребенком. В ноябре 2017-го он позвал их к себе в Санкт-Петербург на новогодние каникулы.

— Когда я сопоставляла факты, то поняла, что все эти мероприятия были спланированы. Он специально выбрал самые длинные новогодние каникулы, когда никто не сможет мне помочь: никакие органы, в которые я бы обратилась, — цитирует Анастасию телеканал 360.

В ночь с 1 на 2 января 2018 года, по словам девушки, Евгений поднял на нее руку, а потом выгнал ее из квартиры. Мужчина отказался вернуть ей сына, заявив Анастасии, что он найдет ему другую мать.

Бывший супруг не раз говорил, что сына она больше не увидит, даже если суд решит оставить мальчика с мамой. Он всячески запугивал экс-возлюбленную, убеждая подписать мировое соглашение.

На сегодняшний день ребенок живет с мамой, а отец, которого привлекли по статье УК РФ 126 «Похищение человека», получил 12 лет домашнего ареста, передает НТВ. Сейчас Анастасия занимается вопросом лишения экс-возлюбленного родительских прав над несовершеннолетним сыном.

Выход есть

По словам юриста по семейным делам Филиппа Полонского, действия бывшего мужа Ксении абсолютно незаконны.

— Ни один из родителей не имеет права укрывать от ребенка другого родителя. И все факторы, где отец чинит препятствия в доступе матери к сыну, нужно указать, засвидетельствовать и приобщить к материалам текущего дела, — рассуждает адвокат.

Собеседник «ВМ» отметил, что в перспективе это повлияет на решение суда и у Ксении будет больше шансов выиграть дело.

По словам юриста в области семейного права, юридического консультанта Руслана Трофимова, родители должны были заключить мировое соглашение, в котором прописываются все аспекты социальной жизни ребенка до наступления его совершеннолетия.

— В таком соглашении указывается: как ребенок будет отдыхать, где он будет учиться и жить, сколько алиментов выплачивается, какой режим дня у него будет. А если ограничивать ребенка и не давать видеться одному из родителей с ним — это нарушение прав ребенка со стороны отца или матери, которые сознательно создают соответствующие условия, — пояснил Трофимов.

Юрист отметил, что в конкретной истории подписывать мировое соглашение уже бессмысленно.

— В этой истории мы видим возбуждение ненависти либо вражды, а равно — унижение человеческого достоинства, которое демонстрирует отец в отношении ребенка. А также представители ФСПП, которые бездействуют, несмотря на то, что у матери имеется решение суда, где сказано, что она вправе видеться с сыном. Ее игнорируют по всем фронтам, и никто ей не предоставляет законного права общаться с мальчиком. Это основание для того, чтобы дополнительно обратиться в суд с жалобой на пристава, — уверен Трофимов.

Правозащитники убеждены, что если кто-то из бывших супругов целенаправленно пытается нарушить решение суда или настраивает ребенка против второго родителя, нужно в срочном порядке обращаться к помощи специалистов, чтобы оперативно составить иск и привлечь правонарушителя к ответственности за неисполнение судебного решения. Также правозащитники призывают не делиться с бывшими супругами и их близкими данными о личной жизни: это может быть использовано в дальнейшем против вас же в случае судебных разбирательств.

Так, юрист по семейным вопросам Александр Крюков предупреждает, что лучше всегда договариваться с обратной стороной и не нарушать никаких судебных решений, иначе в отношении нарушителя могут возбудить административное дело, а впоследствии возникнут основания для передачи детей другой стороне.

— Бывают такие случаи, когда при определении места жительства ребенка и взыскании алиментов суд предупреждает одного из родителей, что за злостное неисполнение решения суда по заявлению второго родителя дети могут быть переданы на воспитание другой стороне. Хочу отметить, что эта тема действительно очень давняя и серьезная. И я участвовал в одном из данных споров, когда происходила передача детей отцу на воспитание из-за того, что мать отказывалась исполнять решение суда и не допускала бывшего мужа к детям в отведенные судом для встречи дни, — рассказывает Крюков.

Он уточнил, что если отец (или мать) выигрывает суд по определению порядка общения с ребенком и происходит так, что он (или она) в зависимости от ситуации не может увидеть этого ребенка, так как вторая сторона препятствует общению, то выход один: собрать доказательную базу, которая впоследствии будет передана суду, о соответствующих нарушениях, а также написать заявление, чтобы ребенка передали ему (ей) на воспитание, потому что вторая сторона злостно не выполняет законные требования.