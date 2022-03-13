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Дерматолог объяснила, почему прыщи появляются на лице и других частях тела

Анастасия Колоскова

Общество
Дерматолог объяснила, почему прыщи появляются на лице и других частях тела
Фото: pexels.com

Прыщи могут сигнализировать о гормональном сбое или других серьезных болезнях. О причинах их появления и способах борьбы рассказала врач-дерматолог Анна Павлова.

По словам эксперта, чаще всего прыщи появляются из-за неправильного ухода за кожей, прежде всего, ее пересушивания. Также высыпания могут быть связаны с внутренними изменениями в организме. Неблагоприятно на сальную железу влияет переизбыток углеводов и молочных продуктов. Также к числу причин прыщей относятся воспалительные процессы в кишечнике, гормональные нарушения и сахарный диабет.

Дерматолог отметила, что если высыпания концентрируются в одной зоне, например, только на подбородке или на лбу, нужно обратиться к врачу. Она предупредила, что запущенные формы требуют более долгого и дорогого лечения.

Прыщи на руках, бедрах и зоне декольте чаще всего появляются из-за гормональных сбоев и проблем с ЖКТ, но точную причину может установить только врач, добавила Анна Павлова.

Для профилактики высыпаний дераматолог порекомендовала правильно ухаживать за кожей: очищать и увлажнять ее. Она посоветовала выбирать уходовую косметику при помощи специалиста и не ориентироваться на масс-маркет.

Кроме того, эксперт напомнила о важности правильного питания. Для здоровья кожи нужно исключить из рациона трансжиры, содержащиеся в чипсах, кондитерских изделиях, полуфабрикатах в панировке и фастфуде.

Также Павлова добавила, что важно употреблять достаточное количество белка и клетчатки и отдавать предпочтение свежей и натуральной пище, пишет Пятый канал.

С приходом этого времени года у многих людей обостряются некоторые заболевания и патологии. Какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают весной, «Вечерняя Москва» узнала у врачей.

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