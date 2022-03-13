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Ученые рассказали, насколько опасен подштамм «омикрона», выявленный в Китае

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

здоровье Эксклюзивы ВМ
Общество
Ученые рассказали, насколько опасен подштамм «омикрона», выявленный в Китае
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, которую зарегистрировали в Китае, связан с активностью нового подштамма BA.2, прозванного «сыном омикрона». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, в настоящее время число заболевших в КНР не такое высокое. Однако активное распространение нового подштамма COVID-19 в ряде европейских государств уже вызывает опасение:

— За последние несколько дней небольшое увеличение заболеваемости мы наблюдали в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. И вполне возможно, что причиной новой вспышки стал недавно идентифицированный подштамм коронавируса ВА.2.

Примечателен тот факт, что в восточной Европе пока нет выявленных случаев заболеваемости. Нет данных и о распространении нового подштамма на территории России, отметил Альтштейн. По его словам, по имеющейся на сегодня у вирусологов информации, мутировавший подштамм может быть вдвойне заразнее, чем его предшественник — «омикрон».

В то же время Альтштейн акцентировал внимание на том, что обновленный подвид не является гибридом «дельта»-штамма и «омикрона», как некоторые ошибочно предполагают:

— «Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее.

В свою очередь врач-инфекционист Георгий Сафронов рассказал в беседе с «ВМ» о том, что появление новых вариантов вируса — стандартное и привычное для науки явление:

— У дельты, например, тоже было несколько мутаций, но они не привели к глобальным переменам и видоизменению вируса. А вот заинтересовал новый подвид «омикрона» ученых тем, что именно в области генома, который кодирует спай-белок, произошли серьезные мутации, позволяющие вирусу проще проникать в человеческие клетки.

Собеседник «ВМ» отметил, что имеющиеся сегодня в России вакцины способны отразиться атаку обновленного подштамма инфекции, если она появится в нашей стране.

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