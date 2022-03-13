NYT прокомментировала новость о гибели репортера Рено под Киевом

Фото: Минобороны РФ

Известие о смерти репортера Брента Рено огорчило редакцию газеты The New York Times, однако там отметили, что погибший не работал на издание.

— Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций Times, — цитирует сообщение отдела по связям с общественностью NYT РИА Новости.

В издании добавили, что на теле репортера было найдено удостоверение журналиста, выданное газетой «много лет назад».

12 марта на пресс-конференции иностранным журналистам украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины потеряли с 24 февраля около 1,3 тысячи человек.

12 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ в рамках специальной операции вывели из строя 3491 украинский военный объект. Российские военные уничтожили 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 миномета и оружия полевой артиллерии и 934 военные машины.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на территории Украины.