Путин заявил о поддержке российского бизнеса в Крыму

Фото: Администрация президента РФ

Крупные российские бизнес-структуры теперь могут спокойно работать в Крыму и не бояться западных санкций. Об этом в четверг, 17 марта, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, это также относится и к банковскому сектору.

— Введенные против России ограничения создают немало проблем, но они открывают и новые возможности. В том числе сейчас есть все возможности, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, теперь им нечего бояться, — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в ближайшем будущем россияне, которым грозит увольнение, смогут обратиться в службу занятости. Он отметил, что в стране нельзя допустить безработицы из-за антироссийских санкций.

Также стало известно, что на данном этапе идет сокращение разницы в курсе доллара и евро против рубля на рынке Forex и на Московской бирже.