Сомнолог назвал опасную позу для сна

Фото: Pexels

Храп, если его не лечить, способен приводить к инсультам. Усугубить ситуацию может неправильная поза во сне. Об этом рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.

— Нарушение дыхания связано с отдыхом на спине. Для тех, кто сильно храпит, такой сон вреден и приближает их к инсульту. При позе на боку храп менее выражен, — отметил эксперт в комментарии ОСН.

При этом он пояснил, что смена позы не является панацеей. Человек все равно будет храпеть, а его мозг недополучать кислород. А днем возможны периоды микросна, когда отключение мозга происходит на долю секунды. Это опасно, если человек находится за рулем или на любой другой работе, требующей контроля.

Главным признаком того, что человек плохо спал и мозг недополучал кислород, является ощущение разбитости после полноценного восьмичасового сна. У таких людей начинаются головные боли, проблемы с памятью, возможно повышение артериального давления.

Для решения проблем с бессонницей или храпом нужно обратиться к специалисту-сомнологу, который проведет диагностику сна и назначит лечение.

Ранее врач-сомнолог Анатолий Литвин рассказал «Вечерней Москве», что отсутствие здорового сна и бессонница могут привести к серьезным сосудистым заболеваниям и развитию сердечной аритмии.