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Дом по программе реновации возведут в Нагатинском Затоне

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации возведут в Нагатинском Затоне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичном районе Нагатинский Затон построят многоэтажку в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Разрешение на строительство объекта по адресу Судостроительная улица, владение 5, уже выдал Мосгосстройнадзор.

Дом общей площадью 24,6 тысячи квадратных метров будет оформлен в терракотовом и белом оттенках.

— Здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности, соединенных подземным паркингом. Фасады облицуют плиткой нескольких оттенков. Первые пять этажей оформят в терракотовых теплых тонах, выше будет белый, который разбавят вставками темно-серого цвета, — цитирует Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Главный архитектор столицы добавил, что здание будет выглядеть современно и динамично.

В новостройке расположатся 240 квартир. Из них 41 однокомнатная, 154 двухкомнатные и 45 трехкомнатных. Их отделку выполнят в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

На первом этаже разместятся общественные помещения: вестибюли, колясочные и комнаты консьержа. Каждую секцию дома оснастят пассажирским и грузовым лифтами. Кроме того, в здании будет предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Возле дома будет оборудована парковка на 27 мест. Подземный паркинг будет включать 133 машино-места.

— Рядом с домами создадут комфортную благоустроенную среду. К каждому из корпусов организуют удобный проход и проезд, оборудуют игровую площадку для детей и обустроят место для отдыха, — отметил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что рядом с домом высадят деревья и кустарники, а также разобью цветники.

В феврале 2022 года руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что третью новостройку в Нагатинском Затоне по программе реновации отдадут под заселение к середине года.

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