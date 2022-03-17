Ивлеева заявила, что уже полжизни борется с лишним весом

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский блогер Анастасия Ивлеева призналась, что уже 18 лет пытается привести свою фигуру к идеальному состоянию, однако никак не может достичь своей цели.

Примечательно, что Ивлеева постоянно появляется на обложках мужских журналов в весьма откровенных нарядах, но сама относится к своей фигуре весьма критично

— Я, кстати, обратила внимание, что лет с 18 я всегда в планах на год ставлю минус 5–7 килограмм. Полжизни, вы понимаете, не могу прийти к гармонии, пора покончить с этим! — решительно заявила телеведущая.

Она подчеркнула, что еще около года назад приняла решение сделать все возможное, чтобы стать лучшей версии себя, однако вскоре почему-то отказалась от этой идеи. Теперь Ивлеева снова горит желанием заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Недавно, например, она побывала на первой тренировке на стадионе, передает ФАН.

До этого телеведущая опубликовала фото в Instagram в наряде, который она выбрала на корпоратив. Предпочтение она отдала бархатному костюму ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Образ бывшая супруга рэпера Элджея дополнила высокими сапогами белого цвета. При этом позднее Ивлеева свою публикацию удалила из ленты.