Эксперт рассказал, смогут ли в России создать свою популярную сеть фастфуда

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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания в столице. Это необходимо для замещения закрывающихся точек иностранных компаний, которые ушли из России. Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о перспективах возникновения и развития отечественного фастфуда.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Сергей Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания

— Бургеры — это такая же популярная еда, как суши и роллы в любых ресторанах несколько лет назад. Это уже неотъемлемая часть нашей реальности. Сделать бургер таким недорогим не так просто — это навыки, которые продуманы до миллиметра, до секунды, — высказался эксперт.

При этом в России, по его мнению, можно открыть сесть популярного фастфуда, но чтобы получить грант, она должна обладать рядом характеристик.

— Любая поддержка — это хорошо. Вопрос в том, какие критерии должны быть для поддержки отечественного фастфуда. Если в таком ресторане будут быстрое приготовление и обслуживание, то ему нужно помогать. Лучше помочь предприятиям с историей на рынке, — сказал эксперт.

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