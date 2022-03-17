КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта против военных РФ

Фото: Минобороны РФ

Белорусские спецслужбы заявил о предотвращении теракта, целью которого были российские военнослужащие. Об этом сообщило Агентство телевизионных новостей в четверг, 17 марта.

— Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны, — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что задержанным может грозить до 20 лет заключения. Они планировали устроить теракт на железной дороге, а также похитить оружие у российских солдат и использовать коктейли Молотова, говорится в Telegram-канале «ATN_NEWS».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около Припяти удалось перехватить краинскую ракету «Точка-У». При этом он задался вопросом, хотят ли «они» разбомбить Белоруссию лишь одной ракетой. Если Минск «ответит», то «прилично»: почувствуют все.

23 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Республике Крым. Были задержаны шесть россиян, поддерживающих украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*. Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов.

* «Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.