Автобус № 78 временно сменит маршрут из-за киносъемок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

С 19 по 20 марта автобусы № 78 будут ходить по Старой Басманной и Доброслободской улицам вместо Гороховского переулка. Об этом в четверг, 17 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что причиной смены маршрута является проведение киносъёмки в Гороховском переулке.

— 19 и 20 марта автобусы 78 ходят по Старой Басманной и Доброслободской улицам вместо Гороховского переулка, — говорится в сообщении.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что трамваи № 28 и 31 задерживаются на Живописной улице по техническим причинам. Жителей города при этом заранее предупредили о временном изменении маршрутов.

Также до этого поступила информация о задержке трамваев на севере Москвы по техническим причинам. Департамент транспорта предупредил, что задерживаются трамваи № 27 и 29. В связи с этим по этим маршрутам запустили автобусы.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о снижении количества дорожных аварий с участием городских автобусов на 7,5 процентов в 2021 году.