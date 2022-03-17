Пять детских садов построят до конца года на территории ЮВАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

До конца текущего года на территории Юго-Восточного административного округа Москвы построят пять детских садов. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В 2022 году Департаментом строительства города Москвы планируется ввод в эксплуатацию пяти детских садов в Юго-Восточном округе Москвы, — рассказал он.

Рафик Загрутдинов уточнил, что четыре детских учреждения появятся в Некрасовке. Они рассчитаны в общей сложности на 1150 мест, уточнил он.

Еще один детсад на 200 мест построят в районе Южнопортовый.

Глава департамента добавил, что на сегодняшний день в столице за счет городского бюджета идет строительство порядка 30 объектов образования. Более десяти из них будут введены в эксплуатацию до конца этого года, заключил он.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал, что новое среднеобразовательное учебное заведение появится в районе Бескудниково уже в этом году. Новая школа возводится в микрорайоне 6, корпус 16, на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка. Она будет рассчитана на 550 учащихся.