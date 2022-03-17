Терапевт дал советы, как помочь человеку с деменцией

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При выявлении у близкого первых признаков деменции необходимо обратиться за профессиональной помощью, специалист пропишет медикаменты, которые ослабят проявление недуга. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Он отметил, что существуют препараты, которые уменьшают проявление деменции, есть ноотропы, которые немного скорректируют развитие болезни. Они помогут снизить возбудимость и депрессивные расстройства.

Звонков подчеркнул, что помочь человеку с деменцией может только врач, не стоит заниматься самолечением или запускать болезнь.

— Здесь не нужно бояться или стесняться, надо обращаться за помощью специалиста. Съездить, поговорить, показать больного. Специалист выпишет лекарственные препараты. Также важно не оставлять больного без внимания. Если есть возможность, то следует нанять няню или сиделку, потому что видеокамерами вы не обеспечите безопасность человек», — объяснил Звонков в комментарии РИАМО.

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