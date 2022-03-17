Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля — начале мая

Араз Салехов

Город
Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля — начале мая
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Окончание отопительного сезона в столице планируется на конец апреля — начало мая. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прекращение отопительного сезона происходит в тот момент, когда температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение пяти суток.

— Подготовка к остановке тепла, которое мы подавали на зимний период. Это будет примерно конец апреля — начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха, — сказал Бирюков в интервью телеканалу «Москва 24».

Кроме того, заммэра заявил, что городские службы Москвы приступили к подготовке коммунально-инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Он уточнил, что подобные работы положительно проводятся уже 12-й зимний период.

Также стало известно, что около пяти тысяч столичных объектов сумеют благоустроить в текущем году. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков добавил, что из 5 тысяч объектов инфраструктуры — 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка 50 парковых территорий.

Читайте также:
Петр Бирюков Москва ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дружеская беседа

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Александр Лосото
Александр Лосото

На что способна фарминдустрия

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гречка, сэр! Давайте выдохнем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ненавидеть разрешено?

Все мнения
О проекте