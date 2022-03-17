Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля — начале мая

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Окончание отопительного сезона в столице планируется на конец апреля — начало мая. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прекращение отопительного сезона происходит в тот момент, когда температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение пяти суток.

— Подготовка к остановке тепла, которое мы подавали на зимний период. Это будет примерно конец апреля — начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха, — сказал Бирюков в интервью телеканалу «Москва 24».

Кроме того, заммэра заявил, что городские службы Москвы приступили к подготовке коммунально-инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Он уточнил, что подобные работы положительно проводятся уже 12-й зимний период.

Также стало известно, что около пяти тысяч столичных объектов сумеют благоустроить в текущем году. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков добавил, что из 5 тысяч объектов инфраструктуры — 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка 50 парковых территорий.