Генпрокуратура организовала проверки из-за роста цен на продукты и бытовую химию

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Генпрокуратура инициировала проведение проверок из-за роста цен на бытовую химию и продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 марта.

— Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и других). В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц, — говорится в сообщении.

Комплекс мер прокурорского реагирования, как уточняется, будет принят по выявленным нарушениям для пресечения искусственного дефицита. Состояние законности в сфере ценообразования на различные товары находится на особом контроле ведомства, отмечается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

15 марта Генпрокуратура получила информацию о росте стоимости сахара в 26 субъектах России. В связи с этим прокурорам этих регионов поручено проверить законность действий таких юридических лиц.