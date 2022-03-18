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Абрамченко рассказала, на что будут направлены средства экологического сбора

Ирина Игнатенко

Общество
Абрамченко рассказала, на что будут направлены средства экологического сбора
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что средства экологического сбора направят на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов, передает «360». Порядок и условия использования экологического сбора утвердит правительство РФ.

Она подчеркнула, что в России продолжается реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время ключевая задача — нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации.

Абрамченко добавила, что в настоящее время правительство страны «устанавливает четкие правила по использованию средств от экологического сбора». Это помогает создавать эффективную систему утилизации отходов.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев добавил, что в отрасли по утилизации отходов от использования товаров задействовано около 36 тысяч человек. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать и увеличивать существующий уровень утилизации.

До этого Виктория Абрамченко заявила, что Россия наращивает сотрудничество по импорту продукции.

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