Более миллиона россиян смогут воспользоваться туристическим кешбэком

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Программой туристического кешбэка в 2022 году смогут воспользоваться более миллиона россиян. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в пятницу, 18 марта.

— Около 50 тысяч ребят победителей и участников конкурсов платформы РСВ и общества «Знание» смогут отправиться в бесплатные путешествия по стране. 100 тысяч школьников отправятся в бесплатные культурно-познавательные поездки по стране за счет предоставленных регионам субсидий, — рассказала представитель ведомства.

При этом в 12 городах, добавила она, обустроят туристически-привлекательные городские центры. Детский кешбэк заработает 31 марта, а также уже перезапущен основной кешбэк на весну и лето, написала Догузова в Telegram-канале.

В России возобновили программу туристического кешбэка. Россияне вновь смогут вернуть 20 процентов от потраченных средств на отдых внутри страны.

Как рассказал «ВМ» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, туристический кешбэк — это федеральная программа, которую предоставляет Ростуризм. Ее главная цель — поддержать и улучшить внутренний туристический рынок.

Основные условия социальной программы, как уточнил Волков, остались неизменными. Отправиться на отдых россияне могут в любую точку страны, число участников неограниченно.