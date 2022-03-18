Более 9000 человек посетили выставку «Москва: проектирование будущего» с момента ее открытия

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Выставку «Москва: проектирование будущего» в Музее Москвы с момента открытия 17 декабря сумели посетить не менее 9000 тысяч человек. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Уточняется, что экспозиция является достаточно популярной. Помимо традиционных выставочных материалов, гости выставки смогут стать участниками большого количества интерактивных программ, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Выставка была приурочена к 30-летию Москомархитектуры и к 70-летию Института Генплана, мы постарались интересно, в интерактивном формате рассказать о самых смелых идеях преобразования города и увидели, как много людей интересует эта тема. За первые месяцы работы экспозицию посетили более 9000 человек, и если вы еще не успели сходить, то время есть — выставка продлится до 14 мая, — отметила Юлиана Княжевская.

С 22 марта по 13 мая в Государственном историческом музее пройдет выставка художника Константина Богаевского. Организатором данного мероприятия выступает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная художественная галерея».

Ранее Государственный исторический музей перенес выставку «Сокровища музеев Генуи» на неопределенный срок. Планировалось, что она должна была пройти осенью 2022 года.