Адвокат вымогал у сожительницы своего подзащитного 7,5 миллиона рублей

Фото: СК РФ

В Москве адвокат обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, обвиняемый неоднократно встречался с сожительницей доверителя, чьи интересы представлял.

Встречи длились до 9 февраля этого года. На них он уговаривал женщину дать ему семь с половиной миллионов рублей для решения проблем с ее возлюбленным и отцом.

— Адвокат уверял женщину, что данная сумма будет передана должностным лицам суда, которые осуществляют судебное следствие в отношении ее сожителя и отца, — сказала Иванова.

Также адвокат аргументировал свои просьбы тем, что при помощи этих денег он сможет повлиять на решения относительно обвинений и квалификаций действий подсудимых.

По имеющимся данным, передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий.

— Адвокату были переданы денежные средства в размере 150 тысяч рублей, а также муляжи денежных средств в размере 7 миллионов 350 тысяч рублей, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — добавила Иванова.

Видео: СК РФ по Москве

В отношении члена Адвокатской палаты Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В ходе проведенного допроса он полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение.

Позже в СК сообщили, что 37-летнему адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

17 марта в Следственном комитете заявили, что задержан мужчина, обвиняемый в организации убийства, совершенного в 2004 году на севере Москвы.