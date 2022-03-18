В Музее Москвы провели лекцию об истории генпланов развития столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

В рамках образовательной программы выставки «Москва: проектирование будущего» в Музее Москвы состоялась лекция для студентов архитектурных школ и вузов. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал главный инженер ГАУ «Институт Генплана Москвы» Михаил Крестмейн.

Уточняется, что ведущим специалистам Института Генплана Москвы удалось рассказать о том, как создавались генеральные планы столицы в XX веке и как пробивали себе дорогу прогрессивные градостроительные идеи.

— По сути, первым мастер-планом был план Алексея Щусева «Новая Москва», который представлял собой идею развития города, не доведенную до каких-то конкретных решений. Здесь важно отметить, что было сделано в первую очередь, — это схема планировки новых магистралей и зеленых насаждений. То есть самое главное — сформировать общественные пространства и каркас города. Именно эта вещь проходит красной нитью через всю историю развития генпланов Москвы вплоть до сегодняшнего времени, — рассказал Крестмейн.

Напомним, что в Государственном историческом музее на неопределенный срок переносится выставка «Сокровища музеев Генуи». Изначально она должна была состояться в сентябре 2022 года.

При этом 17 марта в московском Музее Востока откроется выставка «Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии». Ее планируют посвятить тотемизму и представлению древних людей о животных.