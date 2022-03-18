Пасечник учредил комендантский час на освобожденной зоне ЛНР

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Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о введении комендантского часа на освобожденных территориях республики.

— С целью урегулирования вопросов действия режима комендантского часа в период отражения агрессии против ЛНР постановляю: установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа с 21:00 до 05:00, — говорится в документе.

Контроль за исполнением указа, как уточняется, руководитель республики возложил на себя. Новые правила вступают в силу со дня опубликования документа, отмечает «Луганский информационный центр».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

15 марта в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили иностранное вооружение в Киевской области. Ими, в частности, изъяты десять противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения. Техника передается Россией подразделениям народной милиции ЛНР и ДНР.