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Двухсекционный дом по реновации построят на Кастанаевской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Двухсекционный дом по реновации построят на Кастанаевской улице
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Кастанаевская улица, вл32/1 Карта всех событий

На Западе Москвы по программе реновации планируют построить новый дом на 105 квартир. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Вострайтенко.

Уточняется, что это будет двухсекционный дом переменной этажности общей площадью более 11,4 тысячи квадратных метров.

— Объект возведут в районе Фили-Давыдково по адресу Кастанаевская улица, владение 32, корпус 1. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Выданное разрешение позволит приступить к строительным работам, — цитирует Вострайтенко официальный сайт мэра Москвы.

Ранее глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что возведение нового жилого дома из нескольких корпусов по программе реновации в столичном районе Солнцево должно завершиться в 2023 году. Корпуса дома будет соединять подземная парковка. В новостройке предусмотрено 1044 квартиры, большинство из них — однокомнатные.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о строительстве нового многоэтажного дома в рамках программы реновации в столичном районе Нагатинский Затон. Дом общей площадью 24,6 тысячи квадратных метров будет оформлен в терракотовом и белом оттенках.

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