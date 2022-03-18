Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин решил поучаствовать в концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом в пятницу, 18 марта, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

В ходе мероприятия мэр подчеркнул, что Россия является сильной страной.

— С праздником новой России, которая не бросает своих, защищает своих братьев и сестер, защищает бескомпромиссно свои интересы, своих граждан. С праздником новой России, которая достойна памяти своих предков, достойна своей великой истории. Спасибо, друзья, что вы здесь сегодня собрались. Спасибо миллионам граждан, которые душой и сердцем с нами. Спасибо ребятам, которые сегодня с оружием в руках защищают граждан Донбасса, российских граждан, Россию, нас с вами, — заявил мэр.

Ранее на сцене стадиона выступил и президент России Владимир Путин.

17 марта российский лидер сообщил, что крупные российские бизнес-структуры теперь могут спокойно работать в Крыму и не бояться западных санкций. Он также добавил, что подобное заявление относится и к банковскому сектору.