Набиуллина пообещала снизить ставки в России при стабилизации ситуации

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Рост ставок в России является временной антикризисной мерой. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 марта.

— Рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться, — сказала представитель регулятора.

Повышение ключевой ставки, объяснила она, было вызвано необходимостью противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых санкций. В результате банковская система работает без сбоев, а ситуация с ликвидностью стабилизировалась, отметила Набиуллина в ходе эфира на сайте ЦБ.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.

18 марта ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых. Повышение ставки, подчеркнули в банке, поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.