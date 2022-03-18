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Ряд столичных магазинов не будет повышать цены на социально значимые продукты

Араз Салехов

Общество
Ряд столичных магазинов не будет повышать цены на социально значимые продукты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ряд магазинов в Москве решил присоединиться к инициативе добровольного ограничения наценок на продукты. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает в пятницу на сайте управления столичная Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Уточняется, что московское УФАС России и столичный департамент торговли и услуг провели совместный ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями. Московским ретейлерам предложили оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом они самостоятельно выбирают торговые позиции, временной период и предельный размер наценки

— По итогам совещаний торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг»,«Мясновъ» присоединились к инициативе добровольного ограничения надбавок. Ранее такие решения были поддержаны в магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку, касаемо повышения цен на бытовую химию и продукты питания. В ходе проверки сотрудникам ведомства удалось выявить необоснованное повышение цен со стороны отдельных участников рынка.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала жителей России не скупать в панике сахар и гречку. По ее словам, люди еще не успели израсходовать запасы, купленные в период начала пандемии коронавируса.

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