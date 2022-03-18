«Букет заболеваний»: врач объяснил, что приводит к развитию метеозависимости

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Причина возникновения метеозависимости связана с развитием сосудистых заболеваний и процессом старения организма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач — кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

Метеозависимость, по словам спикера, — это реакция организма на изменение метеоусловий, обусловленная нарушением адаптации организма к перемене погодных факторов. Дебют таких проявлений происходит в достаточно зрелом возрасте, но у юных особ, заметил эксперт, подобные симптомы тоже могут наблюдаться:

— После 50, когда некоторые хронические заболевания переходят в более активную стадию и постепенно начинает теряться сосудистый тонус, зависимость от климатических изменений все сильнее сказывается на организме. Преимущественно размахи артериального давления возникают у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и мочекаменной болезнью.

С возрастом, пояснил Конев, наши компенсаторные возможности снижаются и все сложнее адаптироваться к агрессивному воздействую новых патологий, которые в молодом возрасте были в режиме сна, а теперь начали активно проявлять себя. Метеозависимость в данном случае уже возникает как следствие этого «букета заболеваний»:

— Метеочувствительность все-таки возрастозависимая симптоматика. Чем старше человек, тем динамичнее недуг дает о себе знать. Но стоит отдельно выделить группу так называемых метеочувствительных лиц, которые на самом деле таковыми не является. Это молодые женщины, отличающиеся высокой впечатлительностью. В силу их эмоционально неуравновешенного состояния они могут параллельно с климатическими переменами ощущать ухудшение самочувствия, но это никак не будет сказываться на их артериальном давлении. Однако в силу имеющихся психологических факторов такие личности себя причисляют к разряду метеочувствительных.

По словам Конева, погодная переменчивость биологически воздействует исключительно на возрастных пациентов. И, что хуже всего, контролировать проблему практически невозможно. Но благодаря соблюдению гигиены сна и питания можно ослабить негативное воздействие внешних факторов:

— Только традиционные рекомендации по соблюдению режима сна, питания и отдыха помогут нам укрепить иммунитет. То есть ночью нужно спать, чтобы вырабатывался мелатонин — гормон адаптации и регулятор циркадного ритма. Нельзя переедать или перегружать себя физическими упражнениями, особенно в период климатических колебаний. В обязательном порядке нужно заранее принять препараты от имеющихся хронических заболеваний и не забывать о соблюдении водного баланса.

В заключение специалист добавил, что главным союзником артериальной гипертензии является малоподвижный образ жизни, поэтому непродолжительные прогулки на свежем воздухе и легкий бег станут профилактическими мерами против негативных воздействий «климатических волн».