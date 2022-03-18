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Названа самая счастливая страна в мире по версии ООН

Ирина Игнатенко

Общество
Названа самая счастливая страна в мире по версии ООН
Фото: depositphotos

Финляндия в пятый раз стала лидером рейтинга самых счастливых стран мира World Happiness Report.

В топ-10 наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия. США расположились на 16 строчке, Великобритания на 17-й. Россия занимает 80-ю строчку рейтинга.

Из стран бывшего СССР наилучшие показатели у Литвы и Эстонии – на 34-м и 36-м местах соответственно.

Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН. В рейтинге оцениваются 146 стран. Учитываются такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции. Впервые подобный рейтинг был составлен в 2012 году, передает Взгляд.ру.

До этого сообщалось, что Москва стала лучшим мегаполисом мира в двух категориях рейтинга ООН. Москва лидирует по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла. При этом аналогичный показатель Лондона равен 75,9 единицы, а Парижа — 76,3.

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