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Дэниэл Рэдклифф отказался возвращаться к роли Гарри Поттера

Лала Манушакян

Общество
Дэниэл Рэдклифф отказался возвращаться к роли Гарри Поттера
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II / 2011 год

Британский актер театра и кино Дэниэл Рэдклифф заявил, что не намерен больше сниматься в роли Гарри Поттера в новых сериях фильма по романам Джоан Роулинг.

— Я оставил роль Гарри Поттера позади, возвращение было бы огромным изменением в моей жизни. Я никогда не скажу «никогда», ведь у ребят из «Звездных войн» было 30–40 лет, прежде чем они вернулись. Но для меня это все равно не то, чем мне действительно интересно заниматься прямо сейчас, — пояснил артист.

В беседе с The New York Times он добавил, что на данный момент не рассматривает такую возможность в принципе.

Поклонники давно надеются увидеть экранизацию пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Известно, что режиссер первых двух фильмов серии Крис Коламбус выразил готовность к работе над новой частью франшизы при условии сохранения актерского состава.

Ранее стриминговая платформа HBO Max на своем официальном YouTube-канале выпустила полный трейлер специального эпизода «Возвращения в Хогвартс» в честь 20-летия «Гарри Поттера», в котором приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон и другие.

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