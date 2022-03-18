Бесплатные лекции о кино стартовали в парке Кузьминки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В парке Кузьминки объявили о запуске бесплатного курса «Киноинтенсив», который поделен на разные тематические блоки: «Лучшие русские режиссеры», «Выдающиеся актеры», «Режиссеры мирового кинематографа», «Великие фильмы», «Выдающиеся актрисы». Об сообщает пресс-служба парка.

Уточняется, что проводить лекции будут действующие профессионалы: люди, работающие в индустрии, которые могут погрузить слушателей в современную кинореальность.

— Слушатели узнают об особенностях киноязыка, смогут обсудить фирменные приемы мастеров с мировым именем, проанализируют знаковые картины. Лекции подойдут и тем, кто только начинает разбираться в кино, и тем, кто хочет по-новому взглянуть на любимые фильмы или узнать малоизвестные факты из биографии великих творцов, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Музее Москвы состоялась лекция для студентов архитектурных школ и вузов. Она прошла в рамках образовательной программы выставки «Москва: проектирование будущего».

Также стало известно, что инспекторы столичного ГИБДД провели лекцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,