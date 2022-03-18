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В Госдепе допустили снятие санкций с России в случае деэскалации на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Госдепе допустили снятие санкций с России в случае деэскалации на Украине
Фото: Mike Peel / CC BY-SA 4.0

США намерены принимать меры против государств, которые помогут России в обходе санкций Запада. Об этом заявила высокопоставленная сотрудница Госдепа в пятницу, 18 марта.

— И, опять-таки, чтобы ясно дать понять, что будут последствия, если страны стремятся помочь России уклониться от наших санкций или обойти их или же стать «гаванью» для российских денежных средств, — сказала дипломат.

Целью ограничений, как уточнила она, являются власти, а не население страны. Многие из новых санкций, допустила дипломат, могут быть отменены в случае прекращения операции на Украине, отмечает ТАСС.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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