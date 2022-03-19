Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На самом деле они — ноль»: Данко резко высказался о Лободе и Брежневой

Юлия Курганова

Общество
«На самом деле они — ноль»: Данко резко высказался о Лободе и Брежневой
Фото: instagram.com/danko_star

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, резко высказался в адрес украинских звезд, которые стали популярными в России и именно здесь заработали огромные состояния.

Артист отметил, что певица Светлана Лобода «ничего сама не сделала», поэтому ее богатство незаслуженное.

— Я не знаю, как она живет, но совершенно незаслуженны ее миллионы. Что она сделала сама? Что-то спела. Но она не написала сама песню, не заплатила за нее денег. Есть огромное лобби, нужно смотреть, какой под ней айсберг, — заявил Данко.

Он возмутился, что на российском телевидении он является неформатом.

— Хотя я ездил в Сирию, мне Сергей Шойгу вручал медаль, я ездил в Донбасс. А что сделала она? Сидит — плачет, но при этом собирает миллионы, — высказался артист изданию Teleprogramma.pro.

Также Данко не видит каких-либо заслуг и у другой знаменитости, которая тоже родом с Украины: Веры Брежневой.

— К нам едут всякие Лободы, Веры Брежневы. Их снимают в кино, ставят в ротации. А ведь на самом деле они — ноль! — сказал певец.

Артист не оставил в стороне и некоторых российских звезд, заявив, что у Дмитрия Билана «нет ни одного хита» и Ольга Бузова «была воплощением дебилизма», а затем почему-то резко стала популярной.

На днях СМИ сообщили, что певица Светлана Лобода давно отказалась от украинского паспорта в пользу Мальты. Свои гонорары она требовала исключительно в евро как гражданка Европейского союза.

Читайте также:
Вера Брежнева Светлана Лобода звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте