«На самом деле они — ноль»: Данко резко высказался о Лободе и Брежневой

Фото: instagram.com/danko_star

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, резко высказался в адрес украинских звезд, которые стали популярными в России и именно здесь заработали огромные состояния.

Артист отметил, что певица Светлана Лобода «ничего сама не сделала», поэтому ее богатство незаслуженное.

— Я не знаю, как она живет, но совершенно незаслуженны ее миллионы. Что она сделала сама? Что-то спела. Но она не написала сама песню, не заплатила за нее денег. Есть огромное лобби, нужно смотреть, какой под ней айсберг, — заявил Данко.

Он возмутился, что на российском телевидении он является неформатом.

— Хотя я ездил в Сирию, мне Сергей Шойгу вручал медаль, я ездил в Донбасс. А что сделала она? Сидит — плачет, но при этом собирает миллионы, — высказался артист изданию Teleprogramma.pro.

Также Данко не видит каких-либо заслуг и у другой знаменитости, которая тоже родом с Украины: Веры Брежневой.

— К нам едут всякие Лободы, Веры Брежневы. Их снимают в кино, ставят в ротации. А ведь на самом деле они — ноль! — сказал певец.

Артист не оставил в стороне и некоторых российских звезд, заявив, что у Дмитрия Билана «нет ни одного хита» и Ольга Бузова «была воплощением дебилизма», а затем почему-то резко стала популярной.

На днях СМИ сообщили, что певица Светлана Лобода давно отказалась от украинского паспорта в пользу Мальты. Свои гонорары она требовала исключительно в евро как гражданка Европейского союза.