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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус сказал, что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, которую ему вручили в 2007 году. Политика призвали к этому на фоне ситуации на Украине.

— Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы пойти на это, меня следовало бы повести на эшафот, — заявил он в пятницу, 18 марта, в интервью газете «Лидове новины».

Также бывший чешский лидер добавил, что отвергает существующую сегодня «дешевую» русофобию и отрицание русской культуры.

Медаль Пушкина могут получить российские граждане и иностранцы, которые внесли существенный вклад в сохранение и исследование культурного наследия в области просвещения, искусства и литературы. Клаус стал первым чехом, который получил эту награду.

18 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли. Он отметил, что возможности противостояния Западу есть, и призвал к «динамичному мышлению» и сильной воле для поиска экономических решений.