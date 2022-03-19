«В скором времени»: Глюкоза рассказала о желании вновь стать матерью

Фото: instagram/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, широко известная публике как Глюкоза, призналась, что хочет еще одного ребенка.

В одной из социальных сетей подписчики задали ей вопрос, хочет ли она еще детей, на что артистка ответила положительно.

— И думаю, в скором времени, — написала Глюкоза в Instagram.

До этого Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Ивана Урганта. Звезда появилась в студии проекта в белом обтягивающем комбинезоне с прозрачными вставками и яркими полосами, напоминающим костюм для занятий спортом.

Летом прошлого года Глюкоза сообщила, что ее пасынок Александр Чистяков — младший недавно женился на американской девушке по имени Кэссиди. Она посетовала, что после его отъезда «в доме остались одни бабы».

Исполнительница вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова почти 15 лет назад. У звездной пары есть две общие дочери — Лида и Вера.

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. С 11 лет снималась в детском тележурнале «Ералаш». В 2003 году выпустила дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» и получила премию MTV EMA. В 2006 году вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Помимо музыки, Наталья известна как актриса кино и озвучивания, а также телеведущая.