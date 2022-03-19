«Сын был шокирован»: Матвеев рассказал об отношении детей к его работе
Российский актер Максим Матвеев рассказал о том, как сыновья относятся к его работе в кино.
По словам артиста, каждую свободную минуту он старается уделить время мальчикам Андрею и Григорию и супруге Елизавете Боярской, которая также является актрисой и играет в театре.
Пользователи сети «Одноклассники» задали кумиру вопрос о том, смотрят ли дети кино с его участием, на что актер ответил неоднозначно.
Он рассказал, как в детстве его старший сын Андрей увидел фильм «Уик-энд» режиссера Станислава Говорухина.
— В нем моего персонажа запирают в лифте и он истошно кричит. Андрей не мог понять, почему папа орет. Он был шокирован. Это непросто, — признался Матвеев.
Он подытожил, что сейчас его старший сын уже осознает, что кино является работой и частью жизни для семьи.
До этого актриса Елизавета Боярская опубликовала стильную фотографию с супругом.
Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты более десяти лет. За годы брака у пары родились двое сыновей — Григорий и Андрей.