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Вильфанд: Красивая весенняя погода сохранится в Москве в ближайшие дни

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд: Красивая весенняя погода сохранится в Москве в ближайшие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей Москвы ожидает красивая весенняя погода в ближайшие дни. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в субботу, 19 марта.

При этом он отметил, что снежный покров в городе будет лежать как минимум до наступления следующих выходных.

По словам специалиста, погода в Москве в ближайшие дни будет антициклонной.

— Не исключено, что в субботу (19 марта — прим. «ВМ») давление будет рекордно высоким. Такая весенняя красивая погода будет, — заверил эксперт.

Он уточнил, что температура воздуха будет составлять от плюс 5 до плюс 12 градусов, передает ТАСС.

Небольшая облачность, местами гололедица с утра и температура до семи градусов тепла ожидаются в столице в субботу, 19 марта. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ. Днем воздух в городе прогреется до плюс 5–7 градусов. В ночь с 19-го на 20-е число столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 769 миллиметров ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, москвичей ожидает ясная погода с положительными температурными показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью.

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