Авиакомпания «Россия» отменила масочный режим на московских рейсах

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Подведомственная «Аэрофлоту» компания «Россия» отменила обязательный масочный режим на всех самолетах, которые вылетают из Москвы и прилетают в нее. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в компании.

В релизе уточняется, что в аэропортах городов по-прежнему необходимо соблюдать профилактические требования, передает РИА Новости.

До этого руководство международного аэропорта Шереметьево решило отменить масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Уточняется, что такую меру ввели после постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о необязательном ношении защитных масок и респираторов в общественных местах.

В связи с улучшением эпидемической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок. Решение вступило в силу 15 марта. Глава города также отменил обязательные меры по борьбе с коронавирусом на предприятиях и в организациях: измерение температуры тела работников, установку разделительных перегородок на рабочих местах.

Собянин отметил, что снятие ограничений в нынешней ситуации поможет предприятиям бизнеса, которые испытывают сильное давление из-за вводимых западными странами антироссийских санкций.