Названы самые жестокие знаки зодиака по китайскому календарю

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Астрологи убеждены, что на характер человека может влиять год рождения. По мнению специалистов по звездному небу с помощью китайского гороскопа можно объяснить характер каждого человека на Земле.

Так, например, людей, которые родились в год Быка, можно назвать настоящими лидерами. Они не боятся трудностей и готовы преодолеть все препятствия на своем пути. Если разозлить Быка, можно нарваться на серьезные неприятности.

При этом люди, рожденные в год Тигра, являются настоящими героями по природе. Они умеют отстаивать свои интересы и бороться за справедливость. При этом милость сменяется на гнев тогда, когда кто-то хочет перейти Тигру дорогу.

Драконы отличаются выдающейся харизмой и сильной энергетикой. Они умеют устроить настоящий бунт, если того требует их душа. Драконы могут проявлять излишнюю жестокость, поэтому их лучше не злить.

Собак в свою очередь можно назвать по-настоящему преданными. Однако они тяжело забывают старые обиды и умеют мстить. Близкий для Собак друг может легко превратиться во врага, если он помешает намеченным планам, передает Rsute.

Накануне астролог Артемий Никара составил топ-3 мужских имен, обладатели которых вряд ли смогут прожить всю жизнь с одной женщиной.

До этого Никара составил список имен, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьезным отношениям, а также на его нежелание обзаводиться семьей.