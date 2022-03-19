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Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года

Полина Долганова

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Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самый теплый день с начала 2022 года ожидается в столичном регионе в субботу, 19 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день воздух может прогреться до 6–8 градусов. В Подмосковье ожидается тепло на уровне от 3 до 9 градусов.

— С такими значениями сегодняшний день может стать в Москве самым теплым с начала года. Ветер северо-западный, 2–7 метров в секунду, — рассказал специалист, чьи слова приводит РИА Новости.

Жителей Москвы ожидает красивая весенняя погода в ближайшие дни. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в субботу, 19 марта. При этом он отметил, что снежный покров в городе будет лежать как минимум до наступления следующих выходных. По словам специалиста, погода в Москве в ближайшие дни будет антициклонной.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, москвичей ожидает ясная погода с положительными температурными показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. По ее словам, столичная погода вступает в фазу метеорологической весны, но похолодание из-за антициклона еще задержится в регионе.

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