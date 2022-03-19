Более 300 москвичей готовятся к переезду по реновации на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Изумрудная улица, 34 Карта всех событий

В Северо-восточном округе Москвы более 300 горожан готовятся к переезду по программе реновации. Об этом рассказал глава Департамента городского имущества и министр правительства Москвы Максим Гаман.

В настоящее время подходит к концу расселение двух пятиэтажных домов в Лосиноостровском и Марфине.

Департамент городского имущества предложил 138 семьям, которые проживают в старых домах на улицах Изумрудной и Академика Комарова, новые квартиры совсем рядом.

Новые дома расположены по адресам Изумрудная улица, дом 34, и улица Академика Комарова, дом 11г.

В общей сложности переехать в новое жилье смогут 317 человек.

До этого сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят многоэтажку в рамках программы реновации. Разрешение на строительство объекта по адресу Судостроительная улица, владение 5, уже выдал Мосгосстройнадзор.

Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас на юго-востоке столицы строят и проектируют 63 многоэтажки по программе реновации жилищного фонда.