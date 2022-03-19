В России выявили 32 958 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 32 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 495 граждан, еще 4564 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 95 558 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составил 51,7 процента. Уточняется, что вакцинацию первым компонентом в общей сложности прошли 88 704 788 россиян. Обоими компонентами привились 84 914 186 граждан. Неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 53,6 процента.

До этого врачи в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировали будущее коронавируса. По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, оснований для паники в связи с риском возникновения новой волны заболеваемости из-за «стелс-омикрона» быть не должно. Эксперт отметил, что нынешний штамм является последней мутацией вируса.