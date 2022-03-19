Столичные врачи за сутки вылечили 1593 пациента от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили 1593 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 19 марта.

Таким образом за весь период пандемии ковида в городе полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 532 057 пациентов.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 927 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов — 171, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 155.

За сутки скончалось 30 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Фото: Оперштаб

В связи с улучшением эпидемической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок. Решение вступило в силу 15 марта. Глава города также отменил обязательные меры по борьбе с коронавирусом на предприятиях и в организациях: измерение температуры тела работников, установку разделительных перегородок на рабочих местах.

Число новых случаев коронавируса в Москве может вырасти при снижении коллективного иммунитета. Такое мнение высказала во вторник, 15 марта, главврач горбольницы № 52 Марьяна Лысенко.