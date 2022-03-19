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На Russpass рассказали об оригинальных уличных скульптурах Москвы

Полина Долганова

Город
На Russpass рассказали об оригинальных уличных скульптурах Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Нижняя Красносельская, дом 35, строение 49 Карта всех событий

Туристический сервис Russpass представил подборку самых интересных скульптур современных мастеров в Москве.

Так, например, жители столицы могут узнать о композиции «Язык жестов», которая расположена по адресу Нижняя Красносельская, дом 35, строение 49. Объект напоминает три огромные руки, каждая из которых олицетворяет собой определенный жест.

Также горожане могут познакомиться с арт-объектом «Луна» по адресу Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1. Эту работу создал художник Леонид Тишков.

Другая скульптура, о которой могут узнать москвичи, — это «Ваза с цветами», расположенная у выхода со станции метро «Парк культуры». Этот арт-объект отсылает к творчеству Казимира Малевича и представляет собой символ супрематизма.

Жители столицы также могут полюбоваться работой Романа Ермакова «Танцующая ось пятого измерения» во дворе Музея Москвы, рассказали на сайте мэра Москвы.

Кроме того, столичные парки объявляют об открытии весенних фотовыставок, где жители города могут познакомиться с природой регионов России, увидеть уникальные артефакты музеев и памятники архитектуры. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что экспозиции расположены в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино», «Митино» и других.

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