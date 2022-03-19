Сергунина: В парках Москвы пройдет серия фотовыставок о природе, культуре и истории России

Фото: Мосгорпарк

Столичные парки объявляют об открытии весенних фотовыставок, где жители города могут познакомиться с природой регионов России, увидеть уникальные артефакты музеев и памятники архитектуры. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что экспозиции расположены в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино», «Митино» и других.

— Посетить тематические выставки москвичи могут до конца апреля. На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России, — цитирует Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Мосгорпарк

Ранее стало известно, что в парке «Кузьминки» запустили бесплатный курс «Киноинтенсив», который поделен на разные тематические блоки: «Лучшие русские режиссеры», «Выдающиеся актеры», «Режиссеры мирового кинематографа», «Великие фильмы», «Выдающиеся актрисы». Уточняется, что лекторами событий станут действующие профессионалы: люди, работающие в индустрии, которые могут погрузить слушателей в современную кинореальность.

Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская рассказала, что не менее 9000 человек побывали на выставке «Москва: проектирование будущего» в Музее Москвы с момента ее открытия. Напомним, что она появилась 17 декабря 2021 года.