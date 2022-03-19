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Названы способы избавиться от целлюлита за две недели

Полина Долганова

Общество
Названы способы избавиться от целлюлита за две недели
Фото: depositphotos

Медики пришли к выводу, что сокращение потребления углеводов, занятия спортом и массаж могут помочь в борьбе с целлюлитом.

По словам косметолога-дерматовенеролога Натальи Коленько, целлюлит — это накопления жира в клетках, который может появиться даже в молодом возрасте.

Одна из основных причин возникновения целлюлита заключается в гормональном дисбалансе.

Уточняется, что целлюлит чаще заметен у представительниц прекрасного пола. Это обусловлено особенным строением подкожно-жировой клетчатки у женщин.

Эксперт назвала несколько способов борьбы с целлюлитом.

— Прежде всего это диета, во-вторых — физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры: ручные и механические массажи, — сказала ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова.

Она добавила, что победить целлюлит раз и навсегда вполне возможно, однако в данном вопросе очень важно соблюдать комплексный подход, передает газета «Известия».

До этого британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, какие упражнения и рацион питания помогут избавиться от лишнего веса.

По словам эксперта, жесткие безбелковые диеты приводят не только к похудению, но и к потере мышечной массы. Избавляться от лишнего веса можно лишь при сочетании сбалансированного питания и физических нагрузок.

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